Flumeri: appello ad un maggiore senso civico da parte del sindaco Lanza Un richiamo ai cittadini ad evitare scempi ambientali lungo le strade

"Certamente il cittadino fa bene a lamentarsi per una maggiore pulizia e noi abbiamo il dovere di dare un servizio migliore. Ciò che però non capisco della mente umana è questo:

Spendiamo (tutti noi) circa 600.000€ all’anno per il servizio Rsu, abbiamo un porta a porta definito “spinto” proprio perché gli operatori vengono presso le abitazioni a ritirare la nostra immondizia eppure, cosa davvero sconvolgente, c’è sempre l’intelligentone di turno che deposita i propri rifiuti domestici nei cestini stradali.

C'è chi ha lasciato come souvenir una pentola, ma vi assicuro che abbiamo rinvenuto diverse buste con effetti personali e residui di cibo".

L'indignazione arriva da Flumeri e a parlare è il sindaco Angelo Antonio Lanza

"Se queste malsane abitudini non vengono abbandonate, è ovvio che cani e gatti faranno la fila per stracciare le buste e vedere cosa c’è dentro.

Altro discorso è relativo ai conduttori di cani. Vedo molti concittadini portare dietro sacchetti, palette e bottiglie di liquidi per lavare la pipì, ma è altrettanto vero che a molto questa correttezza non interessa, quasi se lo sfregio fosse al sindaco o agli amministratori che debbono giustificarsi dopo che qualcuno ha pubblicato un post con le buste sparse in strada.

Allora io dico, faremo in modo che le telecamera restituiscano le immagini degli stolti, ma senza una sana collaborazione da parte di tutti il nostro paese sembrerà sempre sporco. Ad ogni modo ringrazio vivamente Ar Coop sociale e Rgpt per la vostra opera. Se non ci foste voi sarebbe ancora peggio e vivremmo in un paese davvero sporco, ma se non ci fossero gli idioti vivremmo più puliti e meno incazzati".