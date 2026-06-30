Ariano, piazza Calvario: dopo l'asfalto si passa ora a colore e grafica Nei prossimi giorni verrà rivestito di resina, colorato e arricchito di disegni

Posa dell'asfalto in piazza Calvario ad Ariano Irpino. E' terminata poco dopo le tredici la prima fase di intervento da parte dell'impresa incaricata. Dopo il bitume nero, si passerà ora al secondo round che prevede colore e grafica.

Nei prossimi giorni verrà rivestito di resina dopo un'attenta pulizia, colorato e arricchito di disegni che intendono restituire un'immagine allegra, funzionale e moderna.

La soluzione liscia, rispetto alla copia della pietra antica è stata scelta per le sue caratteristiche di resistenza estetica e per fare in modo che questo luogo possa essere frequentato soprattutto dai bambini. Si pensa anche ad un angolo giochi. Un intervento di piacevole impatto visivo verrà attuato anche sul belvedere. La direzione lavori insieme a quella artistica sta seguendo con particolare attenzione i vari interventi in centro al fine di restituire nei tempi previsti, un volto dignitoso del centro storico agli arianesi, a quanti ritorneranno come ogni estate in città e ai tanti turisti attratti dalle bellezze storiche ed architettoniche del tricolle.

Si inizia con la pulizia dell'asfalto per rimuovere detriti e polvere, seguita dall'applicazione di un primer per garantire una buona adesione della resina e i relativi disegni.

Un vantaggio del materiale bituminoso prescelto è costituito dalla facilità di manutenzione e soprattutto dalla possibilità di programmarla periodicamente in modo da avere un ottimale effetto del materiale, costante nel tempo a costi contenuti e prestabiliti.