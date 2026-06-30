Ariano, pubblica illuminazione: interventi di ripristino e messa in sicurezza Oggi è stata la volta di via Giacomo Matteotti

Pubblica illuminazione. Dopo piazza Mazzini, dove è stato rimosso e sostituito un palo pericolante della pubbica illuminazione, nuovi interventi di messa in sicurezza stamane da parte dell'impresa incaricata. Operai in azione lungo via Giacomo Matteotti dove da diverso tempo gli abitanti avevano segnalato un black out elettrico accanto ad un colorificio.

E mentre stiamo documentando sul posto l'intervento, un abitante ci fa notare lo stato di abbandono in cui versa la stradina, per intenderci palazzi Iacobacci e Serluca che porta a via Sant'Antonio.

Una scorciatoia utilizzata soprattutto da persone anziane che si recano a piedi nel vicino cimitero.

Ce ne siamo occupati anche nei mesi scorsi, a causa di uno smottamento e della presenza di cinghiali.

Attualmente è invasa da erbacce. Viene rivolto un appello a chi di competenza affinchè possa essere bonificata al più presto.