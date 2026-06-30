Luca Cappa in ritiro con la Cavese Da Preturo al sogno prima squadra metelliana, Ragosa: "È sempre stato un ragazzo umile"

"Il duro lavoro e il sacrificio pagano sempre e la storia di Luca Cappa ne è la perfetta dimostrazione". Grande soddisfazione per l'ASD Preturo con il talento cresciuto nelle giovanili che sarà in ritiro con la prima squadra della Cavese. "In vista dell'imminente stagione calcistica 2026/2027, il giovane talento si prepara a vivere un'esperienza che segnerà uno spartiacque nella sua promettente carriera: partirà infatti in ritiro aggregato alla prima squadra della Cavese. - si legge nella nota - Il percorso di Cappa è stato costruito passo dopo passo, con costanza e sudore partendo dalle solide fondamenta forgiate durante i suoi ben 8 anni di militanza con l'ASD Preturo. È proprio su quei campi che il ragazzo è cresciuto sia umanamente che tecnicamente attirando le attenzioni del calcio professionistico. Il successivo approdo nel settore giovanile della Cavese, dove ha militato negli ultimi 2 anni, gli ha permesso di affinare le sue qualità fino a meritarsi la chiamata tra i grandi. A celebrare questo importante passo c'è chi lo ha visto muovere i primi passi importanti con gli scarpini ai piedi. Il presidente dell'ASD Preturo, Antonio Ragosa, ha voluto esprimere a nome di tutta la dirigenza l'immenso orgoglio per l'obiettivo raggiunto dal suo ex tesserato".

"Dedizione unica per quello che era ed è il suo sogno"

"È sempre stato un ragazzo umile, professionale con una dedizione unica per quello che era ed è il suo sogno, difficile trovare ragazzi come lui, noi tutti della famiglia ASD Preturo ci teniamo a fargli un in bocca al lupo speciale per questo piccolo traguardo": ha spiegato Ragosa. "?Un piccolo traguardo che rappresenta in realtà l'inizio di un nuovo grande capitolo. Tutta la famiglia dell'ASD Preturo, insieme all'ambiente blufoncé, è pronta a tifare per un ragazzo che, con umiltà e la giusta mentalità, sta finalmente trasformando il suo sogno in realtà".