Ariano: finalmente una tettoia a protezione dello sportello postamat Calvario La lotta paga nella vita e gli appelli non sempre cadono nel vuoto...

La lotta paga nella vita e gli appelli non sempre cadono nel vuoto, ma spesso attraverso il nostro delicato lavoro aiutano.

"Ariano, prelievi al postamat sotto la pioggia: l'utenza protesta Disagi sia in località Calvario che nel piano di zona. Appello urgente da parte di cittadini". Questo appello, uno dei tanti è dato giovedì 1° giugno 2023.

"Da un lato gli sportelli continuamente in tilt - scrivevamo - il più delle volte evidentemente anche a causa dell'umidità e infiltrazioni di acqua, dall'altro la mancanza di una tettoia o di un qualsiasi sistema di protezione dalle intemperie.

Sia all'esterno della sede centrale di via Calvario che nel piano di zona ad Ariano Irpino, l'utenza è costretta ad effettuare prelievi al postamat, tra pioggia, vento e sole bollente".

Rivolgemmo un appello alla direzione centrale al fine di poter risolvere questa problematica e alle forze politiche. Ma crediamo che ad ascoltarci sia stata alla fine solo poste italiane, figuriamoci se la politica si preoccupava di una tettoia! E anche questa è fatta. Andiamo avanti...