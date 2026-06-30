Taurasi: inaugurato il nuovo punto inps in paese Sarà operativo cinque giorni a settimana

È stato inaugurato oggi il nuovo punto Inps di Taurasi dopo lo sdoppiamento ad Ariano Irpino. Un presidio di prossimità che rappresenta un importante passo avanti nell'offerta dei servizi ai cittadini dell'intero territorio.

Il punto Inps sarà operativo cinque giorni a settimana. Il servizio di apertura al pubblico senza necessità di appuntamento sarà garantito il lunedì e il venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, per offrire un accesso più semplice e immediato ai servizi dell'Istituto.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato Mariagrazia Sampietro, Vincenzo Tedesco e Pierluigi Violante, insieme alle rispettive delegazioni regionali e provinciali dell'Inps. Presenti anche il viceprefetto di Avellino, Roberta Criscuolo, Carlo Colarusso, Giuseppe Acocella e Fabiana Zollo.

L'apertura del Punto Inps di Taurasi rappresenta un servizio di grande utilità per la comunità locale e per i comuni del comprensorio, contribuendo a rendere i servizi dell'Istituto più accessibili e vicini alle esigenze dei cittadini. "Il parroco di Taurasi, don Alfonso Moriano, ha benedetto la sede.