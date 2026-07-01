Via al mercato: le trattative per l'Avellino. Ecco dove giocherà Daffara Primi minuti nella sessione estiva anche in Serie B

Prime vere ore di calciomercato, Avellino che ha pronti alcuni accordi, definiti nelle settimane di off-season. C’è, di fatto, il rinnovo fino al 2029 con Enrici, fino al 2030 con Russo e si profilano le estensioni contrattuali con Iannarilli e Cancellotti fino al 2028. Per la porta nel ritiro l’Avellino ripartirà da Iannarilli e Sassi dopo il saluto a Pane per fine contratto, al pari di Armellino, e a Daffara. L’estremo difensore biellese, controriscattato dalla Juventus, si trasferirà al Parma a titolo definitivo: operazione da 5 milioni di euro più bonus e Serie A per Daffara con i ducali.

Ulteriori dettagli con Pecorino

Tra l’Avellino e la Juventus c’è l’intesa da giorni sul terzino sinistro Moruzzi e sul centrocampista Faticanti per gli arrivi in prestito in Irpinia e c’è l’accordo per Pecorino. Manca, però, l’intesa tra il club biancoverde e l’attaccante sul contratto. Filtra fiducia sugli aspetti che non hanno portato alla definizione dell’affare, ma le parti, come giusto che sia, si cautelano nella fase guardando ad altre possibilità. Su Pecorino ci sono anche Pisa e Sampdoria, ma ad Avellino sarebbe centrale nelle rotazioni in un attacco che vola verso il restyling completo.

Sprint su Pyyhtia e Kouadio

Il ds Aiello ha definito l’accordo con il Bologna e la Fiorentina rispettivamente per Pyyhtia e Kouadio e pure in questo caso c’è fiducia per il buon esito delle trattative con il centrocampista e il difensore. Sulla trequarti il forte interesse è per Hasa del Napoli con Ilie nei rumors al pari di Maistro, salutato dalla Juve Stabia e parametro zero con il via della sessione estiva.