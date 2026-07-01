Savignano Irpino: potenziamento del sistema di videosorveglianza sul territorio

Nella Valle del Cervaro, a Savignano Irpino, in arrivo il potenziamento del sistema di videosorveglianza già esistente.
Savignano Irpino ammesso al finanziamento del Ministero dell’Interno per il progetto “Savignano Sentinelx”
Il comune è stato inserito nella graduatoria definitiva del ministero dell’interno per i sistemi di videosorveglianza.
Il progetto prevede nuove postazioni di videosorveglianza nei punti strategici del territorio e la realizzazione di una Centrale Operativa presso il Comando della Polizia Municipale, basata su tecnologie innovative, sistemi di videoanalisi avanzata, lettura targhe ANPR-OCR e reti di trasmissione criptate per garantire massima sicurezza dei dati.
La soddisfazione del sindaco Fabio Della Marra: "Un primo investimento strategico per una Savignano Irpino più sicura, moderna e protetta, a supporto della polizia municipale e delle forze dell’ordine. Ancora fatti".