Savignano Irpino: potenziamento del sistema di videosorveglianza sul territorio

La soddisfazione del sindaco Fabio Della Marra

savignano irpino potenziamento del sistema di videosorveglianza sul territorio

Sicurezza nelle aree interne

Savignano Irpino.  

Nella Valle del Cervaro, a Savignano Irpino, in arrivo il potenziamento del sistema di videosorveglianza già esistente.

Savignano Irpino ammesso al finanziamento del Ministero dell’Interno per il progetto “Savignano Sentinelx”
Il comune è stato inserito nella graduatoria definitiva del ministero dell’interno per i sistemi di videosorveglianza.

Il progetto prevede nuove postazioni di videosorveglianza nei punti strategici del territorio e la realizzazione di una Centrale Operativa presso il Comando della Polizia Municipale, basata su tecnologie innovative, sistemi di videoanalisi avanzata, lettura targhe ANPR-OCR e reti di trasmissione criptate per garantire massima sicurezza dei dati.

La soddisfazione del sindaco Fabio Della  Marra: "Un primo investimento strategico per una Savignano Irpino più sicura, moderna e protetta, a supporto della polizia municipale e delle forze dell’ordine. Ancora fatti".

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