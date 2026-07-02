Avellino: accordo con un terzino e un centrocampista. E tra i pali... Accelerazione per la corsia sinistra e la mediana da parte dei biancoverdi

Non c'erano dubbi da giorni, ma nelle scorse ore è arrivata l'ulteriore definizione negli accordi per il terzino sinistro Brando Moruzzi e il centrocampista Giacomo Faticanti tra l'Avellino e la Juventus. I due calciatori si trasferiranno in Irpinia con la formula del prestito che ricalca quanto definito nell'estate 2025 tra i due club per Giovanni Daffara, da qualche ora ufficialmente nuovo portiere del Parma. Su Moruzzi e Faticanti ci sarà il potenziale riscatto biancoverde e il potenziale controriscatto bianconero: riprova della soddisfazione di Avellino e Juventus nelle modalità di operazione per Daffara.

Rispunta Moro nelle idee offensive

C'è sempre un terzo profilo nell'asse con Emanuele Pecorino. Rispetto alla pista calda delle scorse settimane, sull'attaccante ex Sudtirol, rientrato alla Vecchia Signora per fine prestito, si è registrata una frenata. Manca l'intesa tra l'attaccante e i lupi con Pecorino che valuta anche altre opportunità pur non avendo chiuso all'Avellino e gli irpini pensano ad altri profili. Rispunta Luca Moro del Sassuolo nelle idee del direttore sportivo Mario Aiello.

Lupi forti su Martinelli

Per la porta torna con forza il nome di Tommaso Martinelli della Fiorentina. Il classe 2006 sembrava destinato alla conferma nella Sampdoria con cui ha vissuto la seconda parte dell'ultima stagione, ma l'Avellino ha accelerato andando oltre la prospettiva di ripartire con Antony Iannarilli e Jacopo Sassi nel ritiro di Rivisondoli.