Grottaminarda: più decoro e spazi moderni al cimitero, aperta una nuova ala L'annuncio da parte dell'amministrazione comunale

Sebbene il cantiere sia ancora in corso, l'apertura di questa parte del cimitero, ormai liberata dalle impalcature,ne cambia già il volto, rendendolo più moderno e funzionale.

Le famiglie che hanno ottenuto la concessione degli spazi potranno ora procedere con la sistemazione dei propri cari defunti nella nuova area, progettata per garantire ambienti più ampi e adeguati alle esigenze della collettività.

Parallelamente proseguono anche gli interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura di alcuni blocchi prospicienti il parcheggio. In progetto anche la riqualificazione del “vecchio civico Cimitero".

"Finalmente rendiamo fruibile una nuova ala del Cimitero - afferma Franca Iacoviello, assessore delegato al cimitero - si tratta di un risultato atteso da tempo, frutto dell'impegno con cui questa amministrazione ha seguito ogni fase dell'intervento per restituire alla comunità nuovi spazi decorosi, funzionali e rispondenti alle esigenze delle famiglie.

L'apertura dell'area rappresenta un traguardo importante, ma anche una tappa di un più ampio percorso di riqualificazione che stiamo portando avanti con continuità.

Stiamo porocedendo, infatti, alla progettazione per la sistemazione dell'ingresso principale e di alcuni blocchi del "vecchio" cimitero, per la risoluzione di problematiche legate alle infiltrazioni e al sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane, contribuendo così alla riqualificazione delle strutture e al miglioramento generale del complesso cimiteriale.

Il cimitero oltre ad essere un luogo di sepoltura, è uno spazio di raccoglimento e rispetto che custodisce la storia e gli affetti della nostra comunità. Per questo riteniamo fondamentale investire nella sua cura e manutenzione, oltre che nell'ampliamento, garantendo ambienti dignitosi.

I lavori confermano la volontà dell'amministrazione di affrontare in maniera concreta le criticità presenti da tempo e di restituire progressivamente un Cimitero sempre più all'altezza del valore civile e umano che questo luogo rappresenta per l'intera comunità".