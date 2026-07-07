Grottaminarda: si rafforza la pubblica illuminazione Interventi in numerose zone non servite

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marcantonio Spera, informa la cittadinanza che finalmente, dopo quasi un anno, è terminata la fase burocratica (tra progettazione ed autorizzazioni varie) e sono inziati i lavori per un importante piano di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale.

Saranno diversi i punti di Grottaminarda interessati da questo primo intervento con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e migliori servizi in alcune zone attualmente non servite.

Gli uffici comunali sono già al lavoro per la progettazione (quasi ultimata) di ulteriori interventi che interesseranno altre aree della città.

Tra le zone coinvolte nell'ampliamento figura anche la frazione di Carpignano che, dopo oltre 40 anni, vedrà finalmente un'integrazione della pubblica illuminazione.

Un risultato atteso da tempo che testimonia l'impegno dell'amministrazione nel rispondere alle esigenze del territorio e nel migliorare la qualità della vita dei cittadini.