Finali campionati nazionali allieve pallavolo: sul podio Maira Inglese

Una coppa conquistata con la squadra e una medaglia d'oro che premia anche il suo straordinario percorso personale.
Ancora una giovane grottese che si distingue nello sport: si tratta di Maira Inglese, pallavolista classe 2010, irpina di nascita ma emiliana d'adozione, (Vignola in provincia di Modena) che con la sua squadra, l'AS Corlo di Formigine Under 16, si è classificata prima alle finali dei "Campionati Nazionali Allieve" tenutesi a Cesenatico lo scorso giugno.
Una campionessa che, oltre a distinguersi per le sue straordinarie qualità atletiche, dimostra una spiccata capacità di fare squadra, mettendo il talento individuale al servizio del collettivo.
Determinazione, spirito di sacrificio, leadership e intelligenza tattica completano il profilo di un'atleta che possiede tutte le caratteristiche per affermarsi ai massimi livelli. Il suo percorso lascia intravedere un futuro ricco di soddisfazioni e una carriera destinata a lasciare un segno importante nel mondo della pallavolo. Maira dal prossimo anno giocherà nel Volley Modena.
"L'amministrazione comunale si congratula con Maira per questo prestigioso traguardo che rende orgogliosa tutta la comunità di Grottaminarda - afferma il sindaco Marcantonio Spera - il suo successo è il risultato di talento, impegno e spirito di squadra, qualità che le auguriamo possano accompagnarla in un percorso sportivo ricco di ulteriori soddisfazioni.
Le nostre congratulazioni vanno anche alla sua famiglia, alla mamma Maria Cobino e al papà Antonio Pasquale Inglese, il cui sostegno è stato certamente determinante nel suo percorso di crescita".