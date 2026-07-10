Grottaminarda: nuovo importante finanziamento per la biblioteca comunale Sarà allestita la sala convegni

La giunta regionale della Campania ha approvato le graduatorie per l'attribuzione di fondi a sostegno delle biblioteche per l'anno 2026. La Biblioteca Comunale "Osvaldo Sanini" figura tra quelle nuovamente finanziate per l'incremento ed il miglioramento delle dotazioni di arredi eo attrezzature tecniche. Circa 15mila euro che saranno utilizzati per rinnovare la sala convegni.

Dunque un ulteriore tassello che va ad aggiungersi alla totale rimodulazione e riqualificazione della Biblioteca comunale avvenuta nel corso degli ultimi due anni all'interno del Castello d'Aquino e che ha visto la riapertura al pubblico, lo scorso 22 maggio, di 6 sale moderne e fruibili, per un totale di circa 13mila libri.

Soddisfazione viene espressa dall'Amministrazione comunale per questo nuovo finanziamento grazie al quale si potrà ulteriormente rafforzare il ruolo di polo culturale e quindi fulcro di iniziative, eventi, convegni e dibattiti, del Castello d'Aquino e della Biblioteca Osvaldo Sanini.