Avellino: Moruzzi e Faticanti in prestito dalla Juventus Ufficiale anche l'accordo con il club bianconero per il centrocampista e il terzino sinistro

L'Avellino ha ufficializzato gli accordi con la Juventus per i prestiti, con diritto di opzione e contro-opzione, di Giacomo Faticanti e Brando Moruzzi. Quanto chiaro da giorni è stato certificato dal club biancoverde con le note ufficiali per il centrocampista e il terzino sinistro, che ieri hanno raggiunto Avellino per le visite mediche.

I comunicati ufficiali

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla Juventus FC, a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Faticanti. Nato a Roma il 31 luglio 2004, il centrocampista capitolino è cresciuto nelle giovanili dell’ A.S. Roma. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Ternana e Juventus Next Gen mettendo a referto 77 presenze, siglano 3 gol e fornendo 6 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto in Irpinia Giacomo".

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla Juventus FC, a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brando Moruzzi. Nato a Firenze il 20 luglio 2004, l’esterno toscano è cresciuto nelle giovanili della Sangiovannese club con cui ha anche disputato un campionato di serie D, stagione 2021/2022 collezionando all’età di 17 anni 28 presenze ed un gol. Nella stagione successiva è stato acquistato dalla Juventus con cui ha disputato il campionato Primavera 1. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Pescara ed Empoli collezionando 90 presenze, realizzando un gol e fornendo 13 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto in Irpinia Brando".