Emergenza caldo: rinviati gli eventi all'oasi lago di Conza della Campania

Verranne scelte fasce orarie più favorevoli e compatibili con la tutela dell’ambiente

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L'annuncio del sindaco di Conza della Campania...

Conza della Campania.  

"Il venerdì culturale dell’Oasi": gli eventi saranno riprogrammati in funzione dell’emergenza caldo
Il Wwf Silentum informa che, a seguito dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando l’intero territorio nazionale e, in particolare, il sud Italia, il calendario della rassegna "Il venerdì culturale dell’oasi" subirà alcune variazioni.

La decisione è stata assunta in via precauzionale per garantire la sicurezza dei partecipanti, dei volontari e degli artisti, ma anche per tutelare il delicato equilibrio ambientale dell’oasi Wwf Lago di Conza, particolarmente esposto agli effetti delle elevate temperature e del conseguente rischio incendi.

Gli eventi previsti non sono annullati, ma saranno riprogrammati con date e orari che consentano di svolgere le attività nelle migliori condizioni climatiche e di sicurezza, privilegiando fasce orarie più favorevoli e compatibili con la tutela dell’ambiente.

La rassegna manterrà integralmente il proprio programma. Resta inoltre confermata la finalità solidale dell’iniziativa: i fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione del “Sentiero delle Farfalle”, un nuovo percorso naturalistico dedicato alla tutela degli insetti impollinatori e della biodiversità dell’Oasi.

Dichiarazione del sindaco di Conza della Campania

La sicurezza delle persone e la tutela del nostro patrimonio naturale vengono prima di tutto. Le elevate temperature che stanno interessando il nostro territorio impongono prudenza e senso di responsabilità. Siamo certi che cittadini e visitatori comprenderanno questa scelta, che consentirà di riprogrammare gli eventi in condizioni più favorevoli, mantenendo inalterato il valore culturale e ambientale della rassegna.”

Piernazario Antelmi responsabile dell’Oasi Wwf Lago di Conza

"L’Oasi è un luogo da vivere, ma prima ancora da proteggere. In questo momento di particolare criticità climatica riteniamo doveroso adottare ogni misura utile a ridurre i rischi per le persone e per l’ambiente. Il Venerdì Culturale dell’Oasi resta un progetto nel quale crediamo profondamente e che prenderà vita non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. La natura ci insegna il rispetto dei suoi tempi, ed è proprio questo il messaggio che vogliamo trasmettere"

Il nuovo calendario degli appuntamenti sarà reso noto attraverso i canali ufficiali del Wwf Silentum non appena l’evoluzione delle condizioni meteo consentirà una programmazione in piena sicurezza.

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