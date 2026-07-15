Festa alla stazione di Ariano: fede, musica, gastronomia, fervono i preparativi

Ultimi preparativi alla stazione di Ariano Irpino per la tradizionale festa del rione. Tre serate di gusto, musica e divertimento!
Dal 17 al 19 luglio 2026, torna la desiderata sagra degli antichi sapori!
"Ogni sera potrai assaporare tante specialità della tradizione: Panini con salsiccia e porchetta, fusilli e cicatielli al ragù, spezzatino di vitello, friggitoria e tante altre bontà".
Un vero viaggio tra gusto, tradizione e sapori autentici della nostra terra, da condividere con amici e famiglia!
E non finisce qui!
Venerdì 17 luglio
Musica, animazione e balli con Angelone il postino. Dalle ore 22:30 spazio ai giovani talenti del Nuova Scena Rap Ariano Contest.
Sabato 18 luglio
Risate e spettacolo con Giampietro Ianneo e Giovanni Caso. A seguire il concerto degli storici Alunni del Sole e un coinvolgente DJ set.
Domenica 19 luglio
Serata danzante con l’orchestra spettacolo Eco Romagnolo, estrazione della lotteria a premi e gran finale comico con i Villa Per Bene.
Durante i giorni della festa si terranno le celebrazioni religiose dedicate a Gesù Salvatore, con la Santa messa e la tradizionale processione.
Piazzale della Stazione ad Ariano Irpino: 17, 18 e 19 luglio 2026. Buon cibo, musica, spettacoli, fede e tradizione: vieni ad accendere la piazza insieme a noi!