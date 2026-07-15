Luce e sicurezza, Pannese: "Continuano gli interventi dal centro alle periferie" Pubblica illuminazione in città: manutenzione e ripristino

Proseguono a ritmo continuo gli interventi di manutenzione e ripristino delle linee dell'illuminazione pubblica su tutto il nostro territorio comunale.

A darne notizia è l'assessore Sara Pannese in prima linea su più fronti: i nostri tecnici sono intervenuti per risolvere diverse criticità:

Sterda-Accoli: Abbiamo ripristinato le luci della zona, restituendo la giusta visibilità alla strada.

San Giovanni: Abbiamo provveduto alla completa sostituzione di un palo non funzionante.

Sant'Antonio: Abbiamo effettuato la sostituzione di un ulteriore palo dell'illuminazione danneggiato.

Via del Riscatto: Abbiamo riparato e riattivato l'impianto di illuminazione.

Una segnalazione ci è giunta in serata da contrada Stillo nei pressi della chiesa di San Gerardo, che abbiamo inoltrato a chi di co petenza.

E da via del Riscatto una sollecitazione rivolta sia al comune che alla curia vescovile, quella di ripristinare le luci che dal terra, dal basso verso l'altro illuminano la Basilica Cattedrale, come pure il palazzo vescovile in piazza plebiscito. E' una richiesta disattesa da anni, che si spera ora possa essere presa in esame.

"Sappiamo che c'è ancora molto da lavorare, ma stiamo intervenendo costantemente, passo dopo passo, per dare risposte concrete".