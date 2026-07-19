Ariano: commovente tributo a Paolo Morelli voce leader degli Alunni del Sole Grande successo per l'Ariano Music Station

Tributo a Paolo Morelli , storico cantante, pianista e leader del gruppo musicale degli Alunni del Sole esibitosi ieri sera in un piazzale gremito alla stazione di Ariano Irpino, in occasione della tradizionale festa di quartiere, con la sagra degli antichi sapori.

La commozione del fratello Bruno, sul palco dell'Ariano Music Station: "Sono molto legato ad Ariano Irpino per ricordi personali. Abbiamo girato tante piazze portando la nostra musica, ma questa serata resterà per sempre impressa nei nostri cuori. Grazie alla pro loco Nuovamente e a don Marco Ulto per aver scelto la nostra band.

"Abbiamo portato la nostra storia nostra, le nostre canzoni, le canzoni di Paolo. E' un tributo a lui, anima e compositore di tutte queste meraviglie. E' forse questa l'ultima missione che mi resta da fare. Continuare a ricordare in piazze così belle e importanti, appassionate, le nostre canzoni. E' una soddisfazione reciproca".