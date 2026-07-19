Gemellaggi di città, focus a Napoli: Oreste Ciasullo a difesa delle aree interne Una mattinata di confronto e approfondimento sulle opportunità europee per i Comuni

Aiccre arriva a Napoli per un infoday dedicato al bando "Gemellaggi di città del programma Cerv". L'appuntamento è a Palazzo San Giacomo, sala Pignatiello a Napoli, domani, lunedì 20 luglio 2026 alle ore 10.30.

A rappresentare in modo particolare le aree interne è l'ex sindaco di Savignano Irpino, già presidente della Comunità Montana Ufita, Oreste Ciasullo nelle vesti di segretario regionale e nazionale della federazione regionale Aiccre Campania, ruolo di alto prestigio, insieme al presidente Francesco Pastore.

Saranno presenti inoltre: Carlo Puca assessore all'immagine e partecipazione attiva del comune di Napoli, Marijke Vanbiervliet responsabile attività internazionali Aiccre e Giuseppe Valerio vice presidente Aiccre delegato ai gemellaggi. Una mattinata di confronto e approfondimento interessante sulle opportunità europee per i Comuni.