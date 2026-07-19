Ariano Music Station: musica, gastronomia e finale dei mondiali in diretta

Tre giorni di emozioni, musica, spettacolo e tradizione ci hanno accompagnato in questa straordinaria XIX edizione di Ariano Music Station.
"Questa sera ci prepariamo a vivere insieme l'ultimo, imperdibile appuntamento con una serata ricca di eventi e grandi sorprese!
Alle ore 21:00 appuntamento con la grande emozione dello sport: trasmetteremo in diretta la finale dei mondiali di calcio 2026 tra Argentina e Spagna! Un'occasione unica per vivere insieme le emozioni dell'atto conclusivo della competizione più importante del calcio mondiale.
Sempre alle ore 21:00, spazio alla musica e al divertimento con la coinvolgente orchestra spettacolo Eco Romagnolo, pronta a far cantare e ballare tutta la piazza con il suo travolgente repertorio".
Alle ore 22:30 uno dei momenti più attesi della manifestazione con l'estrazione della lotteria AMS 2026!
Tenete pronti i vostri biglietti perché in palio ci sono fantastici premi:
1° Premio: iPhone 17 da 256 GB
2° Premio: Buono spesa da €300 presso Tabaccheria Alimentari "Alla Stazione"
3° Premio: SPA per 2 persone offerta da Incontro Hotel & Spa
4° Premio: Avvitatore offerto da Utensileria Mainieri
5° Premio: Prosciutto
6° Premio: Buono spesa da €50 offerto da Sapori di Mare
E per chiudere in bellezza, alle ore 23:00, il grande cabaret dei Villa Perbene, direttamente dai palchi di Zelig e Colorado, per regalarci un finale tutto da ridere!
Naturalmente saranno aperti gli stand della Sagra degli Antichi Sapori, con le eccellenze della tradizione arianese:
Cicatielli al ragù
Spezzatino di vitello
Panini con salsiccia
Friggitoria
Birra e tanto divertimento!
"Vi aspettiamo questa sera presso la Stazione di Ariano Irpino per salutare insieme una straordinaria edizione di Ariano Music Station 2026. Accendiamo ancora una volta la piazza con la passione per lo sport, la musica, il buon cibo e tante risate. Non mancate al gran finale!"
Un successo che è andato ben oltre le previsioni per la proo loco Nuovamente guidata da Luca Pannese, un team collaudato arricchito dalla presenza di don Marco Ulto, sacerdote dotato di grande carism, grinta e profonda empatia tra i giovani, fino a sentirsi uno di loro.