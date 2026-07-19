Rete idrica colabrodo lungo la direttrice Ariano-Montecalvo: nuovo appello Ettore Sommariva scrive a tutti gli organi competenti

Una nuova denuncia per sollecitare le pec precedentemente trasmesse, l'ultima più recente il 15 luglio scorso, in merito ad una ennesima, costante ed importante perdita di acqua sulla strada provinciale che da Ariano porta a Montecalvo Irpino, nel tratto compreso dal km 0 + VII al km O + VIII (bivio Sterda) ex SS 414, oggi strada provinciale, sulla corsia in direzione di quest'ultima.

"Considerato, che nella giornata di lunedì scorso, sono stati effettuati dei lavori di riparazione e che non hanno risolto definitivamente le perdite di acqua esistenti e che a tutt'oggi continuano ad esserci delle significative perdite dalla rete idrica, che si riversano sulla strada provinciale, pertanto si chiede di voler valutare la sostituzione e/o la posa in opera di nuove tubature per l'intero tratto interessato di pochi metri, al fine di risolvere definitivamente la problematica più volte rappresentata".

La lettera indirizzata a Provincia di Avellino settore viabilità, comune di Ariano Irpino, comando polizia municipale e Alto Calore è a firma di Ettore Sommariva.

"Tale situazione costituisce oltre ad uno spreco di un bene comune, anche un pericolo per la circolazione stradale e pedonale, trattandosidi un tratto di strada curvilineo".

Sommariva chiede un sopralluogo urgente, per verificare tale inconveniente al fine di adottare i provvedimenti del caso.