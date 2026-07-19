Ariano: chi l'ha detto che la stazione è morta, guardate queste immagini La richiesta di Felice Vitillo

La voce e la curiosità dei bambini, il treno che passa e si ferma durante la festa. E' la testimonianza di una stazione ancora viva che potrebbe esercitare a pieni voti il suo ruolo.

Le immagini girate durante l'Ariano Music Station da Felice Vitillo, restituiscono uno spaccato da amarcord e nello stesso tempo lanciano un chiaro messaggio.

"Il video che state vedendo è stato girato venerdì sera e come ci ha fatto notare un dipendente di Rfi, si tratta dell'unico treno che fa sosta solo il venerdì in stazione. Restiamo convinti che non sia difficile o fantasia ripristinare alcun i treni importanti su questa tratta. Il problema, non è strutturale ma politico.

Intanto creiamo già le condizioni, affinchè questo sogno si possa realizzare. Cominciamo a riaprire i servizi igienici e su questo credo ci sia bisogno di una sinergia tra Rfi e Comune di Ariano Irpino. Non dimentichiamo che qui arrivano anche pullman sostitutivi.

E poi facciamo in modo che possa fermare ad Ariano il treno intercity 716 che parte da Foggia alle 8.32 e passa per Ariano Irpino alle 9.10. Stesso discorso per il 715 che viceversa parte la sera da Napoli alle 18.50 e transita alle 20.40 a Cerreto. Un servizio comodissimo, andata e ritorno per tanti pendolari, studenti, ricercatori e operai.

Una cosa è certa: noi non molleremo. Apprezziamo l'interessamento del sindaco Mario Ferrante su questo argomento. Ci auguriamo che tutte le forze politiche possano prenderla a cuore. Se necessario siamo pronti anche ad una petizione popolare e ad un confronto cin i vertici di Rfi ad Ariano Irpino".