Venticano: calorosa accoglienza per i prete dei giovani don Roberto Faccenda Un momento di dialogo e riflessione partricolarmente intenso

Grande partecipazione a Venticano per la presentazione di “A(r)MARSI con cinque ciottoli” di don Roberto Faccenda

Grande partecipazione e vivo interesse a Venticano per la presentazione del libro “A(r)MARSI con cinque ciottoli” di don Roberto Faccenda, che ha coinvolto un pubblico numeroso e attento in un intenso momento di dialogo e riflessione.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco Arturo Caprio e del parroco don Ivan Bosco, che hanno sottolineato il valore culturale e umano dell’iniziativa.

A guidare il confronto con l’autore è stata la giornalista Barbara Ciarcia, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta dei temi e del messaggio racchiusi nel volume, favorendo un dialogo coinvolgente e ricco di spunti.

Al termine della presentazione si è svolto il tradizionale firmacopie, durante il quale don Roberto Faccenda ha incontrato i lettori, condividendo con loro riflessioni e dediche personali.