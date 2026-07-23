Ariano: funziona il mini parcheggio sulla Panoramica ma non basta Siamo ritornati sul posto per fare il punto della situazione

Dopo un periodo di rodaggio, se così si può definire, pare che abbia imboccato la strada giusta il mini parcheggio per gli utenti dell'ospedale Frangipane nella già esistente piazzola di sosta della panoramica. Stamattina intorno alle 10.00 era quasi pieno, come tutti gli spazi, autorizzati o non, sul verante Maddalena-Ponnola. I servizi soprattutto ambulatoriali sono tantissimi e l'utenza è vasta. C'è chi arriva anche da fuori provincia e regione.

"Anzi - ci dice una donna - si potrebbero anche aumentare a questo punto anche gli spazi disegnati sull'asfalto, con una ulteriore fila centrale".

Va anche detto che chi lo utilizza dovrebbe essere più civile, evitando di lasciare rifiuti, carte e bottiglie a terra. E' pur vero che andrebbe posizionato un cestino, sfalciata frequentemente l'erba e arricchita l'area di nuove staccionate, panchine ed altri arredi.

"Basta davvero poco e spetta ad ogni di noi, rendere questo luogo, ordinato e ospitale. E' una piccola goccia che non certo risolve la cronica emergenza di parcheggi, ma è già tanto rispetto a niente!"