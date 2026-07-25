Ariano: per un mese a pregare, giocare e condividere lo stare insieme La grande forza degli oratori

Grande successo anche quest'anno ad Ariano Irpino per l'oratorio estivo delle parrocchie Madonna di Fatima, Madonna del Carmine, San Liberatore e San Giovanni.

Un'esperienza bellissima, coinvolgente frutto di un intenso lavoro che ha visto impegnati tanti giovani insieme ai vari parroci al fine di rendere speciale e soprattutto formativa ogni giornata ai bambini, i veri protagonisti di questa ormai collaudata iniziativa.

"Vedere più di 120 animatori mettersi a servizio dei più piccoli - afferma con gioia don Vincenzo Lo Sanno, condividendo lo stesso pensiero anche con gli altri sacerdoti - è segno di come i giovani credono ancora nel bene e sono una speranza per il mondo.

250 bambini, per un mese, si sono ritrovati per pregare, giocare, condividere e stare insieme. Tutto sotto lo sguardo della Madonna di Fatima e di San Francesco, scelto come il protagonista dell’anno".