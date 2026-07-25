Avellino Basket: Zerini nel roster anche nella stagione 2026/2027 Il club: "Chioccia e l’elemento di massima esperienza dell'organico avellinese"

Andrea Zerini farà parte del roster dell'Avellino Basket anche nella stagione 2026/2027. "Sono felice di proseguire con l’Halley Campania Avellino Basket, con l’intenzione di lavorare per una nuova stagione, impegnativa e ricca di sfide, con l'augurio che la mia esperienza possa servire efficacemente sul campo, per migliorare i risultati dell’ultima stagione agonistica": ha affermato il lungo toscano ai canali ufficiali del club.

Il club: "Elemento di massima esperienza"

"Zerini rappresenterà la chioccia e l’elemento di massima esperienza dell'organico avellinese. Un giocatore da sempre apprezzato per la sua intelligenza tattica, le ottime letture di gioco e la straordinaria capacità di fare da collante dentro e fuori dal campo": ha aggiunto l'Avellino Basket nella nota con cui ha ufficializzato la conferma di Zerini nel roster.

Il comunicato

"L’Halley Campania Avellino Basket prosegue il rapporto con Andrea Zerini, l'ala pivot resterà in Irpinia anche per la stagione agonistica 2026/2027. Nato a Firenze il 25 ottobre del 1988, Zerini farà parte del gruppo allenato da coach Gennaro Di Carlo e non vede l’ora di poter iniziare la preparazione con l’Halley Campania Avellino Basket. Nella scorsa stagione, Zerini ha garantito un contributo solido e costante alla causa, chiudendo il campionato con una media di 4.3 punti, 4.1 rimbalzi e 1.3 assist a partita. A questi numeri ha aggiunto una media di 0.9 stoppate, inserendosi al terzo posto della classifica dei migliori stoppatori del campionato".