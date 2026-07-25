Avellino, riecco la "Branco Card": i dettagli Il comunicato relativo alla campagna di fidelizzazione e al ritiro degli abbonamenti

Da lunedì (27 luglio) inizierà la campagna di fidelizzazione e il ritiro degli abbonamenti dell'Unione Sportiva Avellino. "Una tessera che rappresenta appartenenza, orgoglio ed identità. Con questo spirito partirà la campagna di fidelizzazione dell’U.S. Avellino 1912. Da lunedì 27 luglio, alle ore 15:00, sarà possibile sottoscrivere le nuove Branco Card. Non sarà soltanto una semplice fidelity card ma darà ai propri sottoscrittori una serie di servizi e vantaggi.": si legge nella nota ufficiale del club.

Il comunicato

Come acquistarla - Sarà possibile acquistare la Branco Card online e presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi ad un costo di € 15,00.

Servizi offerti dal club - I possessori della Branco Card, oltre a poter acquistare i biglietti per le cosiddette partite a rischio, potranno usufruire di una serie di benefici forniti direttamente dal club: 10% di sconto sull’acquisto di tutti i prodotti presso l’official store; giorno di prelazione sui biglietti per tutte le prevendite casalinghe; periodo di prelazione sulla prossima campagna abbonamenti.

Attività pronte ad accogliere il branco - Da quest’anno, inoltre, ripercorrendo il vero senso del branco l’U.S. Avellino 1912 ha avuto il piacere di riscontrare la volontà di una moltitudine di attività pronte ad accogliere i tifosi biancoverdi possessori della Branco Card offrendo una serie di servizi a seconda della specificità merceologica. Una scelta che mira anche ad agevolare l’economia locale cercando di creare una rete che possa favorire sia i fruitori dei servizi che le stesse attività commerciali. Sarà possibile consultare l’elenco di tutte gli aderenti all’iniziativa ed i relativi servizi offerti al seguente link. Le attività commerciali interessate ad aderire al circuito della Branco Card e a offrire sconti o servizi dedicati possono richiedere informazioni scrivendo a marketing@usavellino1912.com.

Il passaporto irpino - Ad ogni sottoscrittore verrà omaggiato il “Passaporto Irpino” un vero e proprio passaporto cartaceo che inviterà gli appartenenti al branco a visitare ciascuno dei 118 Comuni d’Irpinia per raccogliere un “visto” (un timbro istituzionale) e documentare così la propria riscoperta del territorio. Chi completerà il viaggio riceverà un riconoscimento speciale ufficiale da parte della Provincia di Avellino e della Società calcistica. Saranno, inoltre, previsti dei premi intermedi.

Gli orari della biglietteria - La biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi, da lunedì 27 luglio a venerdì 7 agosto, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00. Gli orari del periodo successivo verranno comunicati in seguito.

Ritiro abbonamenti - Da lunedì 27 luglio sarà possibile per coloro i quali hanno sottoscritto gli abbonamenti procedere al ritiro presso la biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi negli orari sopra indicati.

Servizi, sconti e agevolazioni per i possessori della Branco Card - Un territorio pronto ad accogliere il proprio popolo. È così che abbiamo immaginato la rete che stiamo costruendo. Un insieme di attività, di enti e di persone che non vuole fornire soltanto benifici ai sottoscrittori della Branco Card ma vuole rappresentare l’appartenenza e l’accoglienza tipica della gente d’Irpinia. Da qui nasce un circuito che resterà in itinere ed accoglierà tutti coloro che vorranno farne parte. Sono già numerose le attività pronte ad accogliere i possessori della Branco Card ed a fornire agevolazioni, sconti o servizi. L’obiettivo è quello di crescere ulteriormente ed arrivare ad avere uno o più punti in cui il branco potrà fermarsi in tutti i comuni d’Irpinia e non solo.

AIR Campania - Grazie ad una partnership avviata con Air Campania i possessori della Branco Card avranno uno sconto sul biglietto della funicolare e, a partire da Ottobre 2026, i ticket afferenti alle corse urbane di Avellino (tariffa UAV) avranno una speciale brandizzazione atta a sottolineare l’appartenenza al territorio.

S.S.D. Felice Scandone 1948 - I possessori della Branco Card avranno uno sconto del 20% sugli abbonamenti della S.S.D. Felice Scandone 1948.

IV Memorial Sandro Criscitiello - A partire da lunedì 27 luglio sarà inserito all’interno della prevendita già attiva per il Memorial Sandro Criscitiello un ridotto dedicato ai possessori della Branco Card. I costi saranno i seguenti: Curva Sud €12, Tribuna Terminio €15, Tribuna Montevergine €25.