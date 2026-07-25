Avellino, nuovo stadio: lunedì incontro in Regione Il presidente Fico: "C'è prima da capire lo stato della struttura, possibili vari percorsi"

È fissato per lunedì un vertice in Regione Campania tra il presidente Roberto Fico e il sindaco di Avellino Nello Pizza sullo stadio "Partenio-Lombardi". "È possibile immaginare vari percorsi. Non c'è dubbio. Dobbiamo iniziare a lavorarci, ma su tanti progetti. - ha spiegato Fico a margine dell'incontro al Centro per l'Autismo - I Comuni, passo dopo passo, faranno le loro richieste. Noi lavoreremo con le pratiche tramite gli uffici e capiremo la possibilità, gli stati di avanzamento, le priorità, la possibilità di utilizzo dei fondi. Lavoriamo a stretto contatto con il sindaco di Avellino senza dubbio e questo discorso vale anche per gli altri sindaci".

"Volontà di lavorare con le istituzioni locali"

"Stadio completamente nuovo perché non può subire un restyling? Non conosco lo stato dello stadio di Avellino. So che da poco ha avuto un finanziamento e che sono stati anche completati i lavori rispetto a questo finanziamento che è stato usato. Il punto è capire lo stato dello stadio, capire i progetti, gli avanzamenti ed è un lavoro che deve portare avanti anche il Comune. Lo farà in collaborazione con la Regione. Non lo dico adesso che buttiamo giù lo stadio e costruiamo un altro stadio perché non conosco lo stato dello stadio. C'è la volontà di lavorare per le istituzioni locali".