"Ogni lupo conta": legame US Avellino - Scandone con un'iniziativa Annunciata una partnership tra i due club nell'estate 2026

"Ogni lupo conta. E insieme siamo più forti": così si apre la nota social da parte della Scandone Avellino. "In attesa del lancio ufficiale della Campagna Abbonamenti 2026/27, la Scandone Avellino è felice di annunciare una speciale iniziativa dedicata a tutti i tifosi biancoverdi": si legge. "Nasce la partnership tra Scandone Avellino e U.S. Avellino. Tutti i titolari della Tessera Branco U.S. Avellino potranno usufruire di uno sconto del 20% sull’acquisto dell’abbonamento per la stagione 2026/27 della Scandone Avellino".

"Unite dagli stessi colori, dalla stessa passione"

"Un’iniziativa che rafforza ancora di più il legame tra le due realtà sportive della città, unite dagli stessi colori, dalla stessa passione e dallo stesso senso di appartenenza. Perché il biancoverde è uno solo. Perché ogni lupo conta. Perché Avellino si sostiene, sempre".