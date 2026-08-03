Festa di Santa Maria del Soccorso, tante autorità sul palco di Castelfranci E' intervenuto anche il presidente di Anacomi, l'avvocato Antonio Della Porta

L’avvocato Antonio Della Porta, presidente di ANACOMI, ha partecipato alla festa centenaria di Santa Maria del Soccorso a Castelfranci. Nel corso della serata, che ha fatto registrare un notevole numero di presenze, si è esibita in piazza la fanfara della polizia di Stato. Numerose le autorità che sono intervenute. Sono state particolarmente significative le presenze del Procuratore della Repubblica di Avellino, il magistrato Francesco Raffaele e del questore Pasquale Picone.

Quest’ultimo nel suo discorso ha evidenziato l’impegno della polizia su tutto il territorio provinciale. L’avvocato Antonio Della Porta ha voluto ringraziare pubblicamente per l’invito ricevuto il parlamentare del Pd, l’onorevole Toni Ricciardi, vice capogruppo PD alla Camera dei Deputati, e l’avvocato Raffaele Tecce, che ricopre l’incarico di presidente del comitato.