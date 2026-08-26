Casa Reale: presentati i calendari dei campionati di eccellenza e promozione

Nella meravigliosa location di Casa Reale in Irpinia a Sturno, sono stati presentati i calendari dei campionati di eccellenza e promozione 2026-2027.
"Il presidente del comitato regionale Campania Figc Lnd Carmine Zigarelli ha chiesto a don Aniello Manganiello, sacerdote da sempre in prima linea per combattere ogni forma di illegalità e per dare sostegno concreto ai giovani, che ringraziamo vivamente - di benedire tutti i presenti per questa entusiasmante stagione sportiva".
Un sentito ringraziamento, a tutte le componenti federali, al sindaco di Sturno Vito Di Leo, alla struttura di Casa Reale diretta da Giancarlo Molinario, ai presidenti delle nostre strepitose società, ai dirigenti, a tutti gli addetti ai lavori e alla stampa per essere intervenuti".
Ancora un evento prestigioso per la struttura di Casa Reale, una delle mete più gettonate per le società calcistiche italiane.