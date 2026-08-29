Ariano: "La salsa a noi e le bucce dei pomodori a voi"

"La salsa a noi e le bucce dei pomodori a voi". Come ogni anno, puntuale il regalo di agosto per gli abitanti dei 78 alloggi, nel piano di zona ad Ariano Irpino.
Dal versante di via 4 novembre il solito svarsamento abusivo finito nei pozzetti, fino a raggiungere la zona in cui risiedono di contrada Viggiano, sotto una passerella per disabili, causando odori sgradevoli e una lunga chiazza rossa.
Accade ogni anno purtroppo e in maniera impunita. I condomini di contrada Viggiano ringraziano personalmente il comandante della polizia municipale Angelo Bruno per aver preso a subito a cuore la segnalazione e la tempestività di azione da parte degli agenti.
La polizia municipale prontamente allertata è intervenuta tempestivamente, per fotografare la situazione, individuare il luogo in cui è avvenuto lo scarico ed accertare eventuali responsabilità.