Vicoli ed arte ad Ariano: sarà un week end alla riscoperta del Sambuco L'appello dell'amministrazione comunale: "Vi aspettiamo tra i vicoli dell'antico borgo"

Primo buon successo di pubblico all’apertura della 29esima edizione della manifestazione "Vicoli ed arte 2026", nella splendida cornice di località Sambuco, ad Ariano Irpino.

A parte qualche problema tecnico iniziale non dovuto chiaramente agli organizzatori ma alla macchina comunale, tantissimi turisti sono giunti per assaggiare i prodotti tipici presenti, come patate e peperoni, la grande madrina della manifestazione, ossia i cicatielli, creati dall’antico grano “Sarolla”, con l’olio extravergine d’oliva, il caciocavallo e tantissime prelibatezze.

Presente anche una coppia inglese, amante della tradizione italiana, che è rimasta affascinata dalla location, dal cibo e dall’ottimo intrattenimento musicale, teatrale e danzante. Momenti attrezione musicale e per bambini anche in piazza plebiscito e via d'Afflitto.

Le sculture in paglia sono state, tra le altre, una potente attrattiva turistica.

“Arte, artigianato e tradizione della nostra città si fondono in vicoli ed arte - afferma - l’assessora alle attività produttive del comune di Ariano Irpino, Sara Pannese - valorizzare questi borghi è fondamentale perché Ariano vive di enogastronomia, cultura ed arte".