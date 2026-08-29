Vicoli ed arte ad Ariano: sarà un week end alla riscoperta del Sambuco

L'appello dell'amministrazione comunale: "Vi aspettiamo tra i vicoli dell'antico borgo"

vicoli ed arte ad ariano sara un week end alla riscoperta del sambuco

Vicoli ed arte 2026 ad Ariano Irpino...

Ariano Irpino.  

Primo buon successo di pubblico all’apertura della 29esima edizione della manifestazione "Vicoli ed arte 2026", nella splendida cornice di località Sambuco, ad Ariano Irpino.

A parte qualche problema tecnico iniziale non dovuto chiaramente agli organizzatori ma alla macchina comunale, tantissimi turisti sono giunti per assaggiare i prodotti tipici presenti, come patate e peperoni, la grande madrina della manifestazione, ossia i cicatielli, creati dall’antico grano “Sarolla”, con l’olio  extravergine d’oliva, il caciocavallo e tantissime prelibatezze.

Presente anche una coppia inglese, amante della tradizione italiana, che è rimasta affascinata dalla location, dal cibo e dall’ottimo intrattenimento musicale, teatrale e danzante. Momenti attrezione musicale e per bambini anche in piazza plebiscito e via d'Afflitto.

Le sculture in paglia sono state, tra le altre, una potente attrattiva turistica.

“Arte, artigianato e tradizione della nostra città si fondono in vicoli ed arte - afferma - l’assessora alle attività produttive del comune di Ariano Irpino, Sara Pannese - valorizzare questi borghi è fondamentale perché Ariano vive di enogastronomia, cultura ed arte".

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