"Zaino sospeso": si rinnova l'iniziativa solidale dei Lions in Irpinia

Anche quest'anno l'iniziativa solidale dei Lions "Zaino sospeso" uno dei service più sentiti e con maggiore impatto concreto sul territorio e che riscuote come sempre un grandissimo successo grazie all'impegno del club arianese.
L’idea del service "Zaino sospeso" nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare, in un momento storico di grandi difficoltà economiche, le spese per acquistare il materiale scolastico.
Il progetto consiste nell’individuazione di punti di raccolta quali cartolerie, librerie e simili, in cui effettuare la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere, acquistato e donato liberalmente da chi entra nei vari esercizi.
Tutti i materiali scolastici raccolti verranno consegnati alle famiglie tramite le associazioni o le parrocchie del territorio.
Questi i punti di raccolta:
Ariano Irpino
Cartolibreria - Edicola Mainiero
La Cartocontabile
SI Business
Mille Idee
Punto&Virgola
S.G. Assistenza
Melito Irpino
Chiesa Madre di Sant’Egidio
Montecalvo Irpino
Sabrina Cartolibreria
Cartolibreria Caccese
Grottaminarda
Obiettivo Scuola e Ufficio
Casalbore
Tabaccheria Cristini Saverio
Villanova del Battista
Parrocchia S. Maria Assunta