"Zaino sospeso": si rinnova l'iniziativa solidale dei Lions in Irpinia

L'iniziativa nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio

zaino sospeso si rinnova l iniziativa solidale dei lions in irpinia

Ecco tutte le informazioni

Ariano Irpino.  

Anche quest'anno l'iniziativa solidale dei Lions "Zaino sospeso" uno dei service più sentiti e con maggiore impatto concreto sul territorio e che riscuote come sempre un grandissimo successo grazie all'impegno del club arianese.  

L’idea del service "Zaino sospeso" nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare, in un momento storico di grandi difficoltà economiche, le spese per acquistare il materiale scolastico.

Il progetto consiste nell’individuazione di punti di raccolta quali cartolerie, librerie e simili, in cui effettuare la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere, acquistato e donato liberalmente da chi entra nei vari esercizi.

Tutti i materiali scolastici raccolti verranno consegnati alle famiglie tramite le associazioni o le parrocchie del territorio.

Questi i punti di raccolta:

Ariano Irpino
Cartolibreria - Edicola Mainiero
La Cartocontabile
SI Business 
Mille Idee
Punto&Virgola
S.G. Assistenza 

Melito Irpino
Chiesa Madre di Sant’Egidio

Montecalvo Irpino
Sabrina Cartolibreria 
Cartolibreria Caccese

Grottaminarda 
Obiettivo Scuola e Ufficio

Casalbore
Tabaccheria Cristini Saverio

Villanova del Battista
Parrocchia S. Maria Assunta

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