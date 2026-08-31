Bagno di folla per la presentazione del libro di Pasquale Morella Passo di Mirabella: storia di una frazione speciale

Passo di Mirabella, storia di una frazione speciale, stampato dalle Grafiche Lucarelli, è una appassionante raccolta di storie aneddoti pezzi di vita vera persone e personaggi di un crocevia strategico per lo sviluppo di quella comunità locale stanziata sulla Via Appia.

Il dirigente scolastico a riposo, Pasquale Morella, una vita dedicata all'insegnamento, ha voluto lasciare una traccia scritta dell'amore che ha verso la sua comunità natale, quella del Passo, operosa e vivace frazione di Mirabella Eclano.

Nutrita la partecipazione alla prima uscita pubblica del libro scritto per non disperdere i ricordi e i rapporti di una comunità molto unita, e da sempre avanti per spirito di iniziativa e imprenditorialità.

La giornalista Barbara Ciarcia ha curato la presentazione del volume e moderato la presentazione che si è tenuta nell'oratorio parrocchiale.

Al tavolo dei relatori il giovane parroco, don Cristian Sciàraffa, il dirigente scolastico Giovanni Ferrante, la docente Giovanna Morella, e naturalmente l'autore Pasquale Morella che non si aspettava una partecipazione così corale all'evento.

Nel contempo ha incassato unanimi apprezzamenti a coronamento di una fatica letteraria che lo ha tenuto impegnato diversi mesi per raccogliere il materiale utile alla stesura del testo