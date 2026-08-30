Giulia Perfetto nell'Associazione "Giovani Universitari in Parlamento" Superati i selettivi criteri d'ammissione della prestigiosa realtà nazionale

"Eccellenza e merito giovanile verso le istituzioni: la dottoressa Giulia Perfetto dell’Università di Salerno ammessa nell'Associazione Giovani Universitari in Parlamento. Un nuovo prestigioso ingresso nei palazzi romani della politica grazie alla selezione della giovane dottoressa irpina, pronta a portare le istanze delle nuove generazioni all'interno dell'esclusivo network nazionale apartitico".

Superati i selettivi criteri d'ammissione

"C'è anche una brillante firma del panorama accademico tra i nuovi membri scelti per fare ingresso nell'Associazione Giovani Universitari in Parlamento (G.U.P.). La dottoressa Giulia Perfetto ha infatti superato i selettivi criteri d'ammissione della prestigiosa realtà nazionale, consolidando il ruolo di primo piano che le giovani eccellenze rivestono nella formazione delle future classi dirigenti del Paese. L'Associazione G.U.P. rappresenta oggi uno dei network giovanili più esclusivi e influenti d'Italia, inserito da Forbes all’interno della prestigiosa community dei Next Leaders. La sua missione è quella di unire gli studiosi più meritevoli per dare loro voce nei processi decisionali pubblici e favorire una cittadinanza attiva ai massimi livelli istituzionali".

Merito, competenze e determinazione

"L’ingresso della dottoressa Giulia Perfetto all'interno di questo ecosistema costituisce un'importante opportunità di crescita e di rappresentanza del territorio della Provincia di Avellino e Salerno. Attraverso i tavoli di lavoro dell'associazione, le simulazioni dei processi legislativi e i frequenti dibattiti con deputati, senatori e figure di spicco del panorama socio-culturale, la neo-ammessa potrà presentare istanze, idee e proposte concrete su temi cruciali come l’istruzione, l'innovazione, l'occupazione giovanile e lo sviluppo sostenibile. "Un traguardo che premia il merito, le competenze e la determinazione", si legge nelle note di commento che accompagnano la notizia dell'ammissione della dottoressa, che si appresta ora a varcare la soglia dei palazzi della politica romana. In un'epoca in cui si lamenta la distanza tra i giovani e le istituzioni, la storia della dottoressa Perfetto dimostra come la preparazione e lo spirito d'iniziativa restino le chiavi d'accesso privilegiate per incidere, concretamente, sul futuro del Paese. Sabato 5 settembre Perfetto sarà relatore all’Europe Experience, David Sassoli a Roma, dove discuterà sulla questione delle aree interne, in termini di disabilità, digitalizzazione e parità di genere, all’evento finale del progetto Erasmus+, Yes I am, per il quale ha contribuito anche alla stesura di un articolo per l’handbook".