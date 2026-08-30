Avellino, Nesta: "Vittoria preziosa, la porta inviolata è una buona abitudine" Il tecnico nel post-gara: "Dimostra concentrazione e forza del gruppo"

"In questo momento il 4-3-1-2 ci risulta complicato, il 3-5-2 garantisce una migliore occupazione dello spazio. Dopo i primi cinque minuti non fatti benissimo abbiamo espresso un buon gioco e abbiamo vinto con merito": così Alessandro Nesta si è espresso al termine di Avellino-Vicenza 3-0.

"Moruzzi? Crediamo molto nelle sue qualità"

"Favilli? Sono contento per il ragazzo, mi ricorda i tanti infortuni vissuti in carriera e meritava una serata come questa. Deve essere solo la prima di tante. Moruzzi? Noi ci crediamo. È forte fisicamente e ha qualità. Si alternerà con Sala sulla fascia sinistra. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Oggi ha segnato con il piede debole e ha fatto un gran gol. Sono contento per lui. I ragazzi hanno dimostrato un atteggiamento serio e hanno dimostrato di sapersi rialzare dopo una caduta. Volevamo tutti una serata del genere. Il primo clean sheet? MI piace la solidità, voluta, cercata. È una buona abitudine, indica la concentrazione anche dopo il terzo gol segnato in avvio di ripresa. È uno dei segreti per una squadra forte. Il calciomercato? Resta ciò che ci siamo detti tante volte. Manca poco e siamo allineati sulle idee, che sono condivise".