Avellino-Vicenza 2-0: tabellino, formazioni e risultato

La gara Avellino-Vicenza
16' - Raddoppio Avellino: giocata splendida in transizione tra Russo e Favilli. Scambio rapido e preciso, Russo corre e scarica alle spalle di Gagno per il 2-0.
11' - Avellino in vantaggio: assist di Favilli, rete di Besaggio, che sottoporta non sbaglia per l'1-0.
0' - Lupi con il 3-5-2, Nesta cambia e punta su Enrici con Simic e Izzo in difesa. Cancellotti e Moruzzi sono i due esterni a tutta fascia. In attacco Russo e Favilli.
Il tabellino
Serie B
Seconda Giornata
Avellino-Vicenza 2-0
Avellino (4-3-1-2): Martinelli; Simic, Izzo, Enrici; Cancellotti, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Favilli. A disp. Iannarilli, Sala, Pandolfi, Di Maggio, Cheddira, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Venturi, Sounas, Fontanarosa, Di Paolo
Vicenza (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Marchizza; Pietrelli, Zonta, Carraro, Pellizzari, Costa; Moncini, Alessio. All. Gallo. A disp. Massolo, Tantalocchi, Rauti, Morra, Corazza, Brighenti, Sandon, Caferri, Vescovi, Talarico
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Ricci e Lauri
Quarto ufficiale: Mazzoni
VAR e AVAR: Maggioni e Gariglio