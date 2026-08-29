Avellino-Vicenza 2-0: tabellino, formazioni e risultato La sfida della seconda giornata del campionato di Serie B: Nesta cambia modulo ai lupi

La gara Avellino-Vicenza

16' - Raddoppio Avellino: giocata splendida in transizione tra Russo e Favilli. Scambio rapido e preciso, Russo corre e scarica alle spalle di Gagno per il 2-0.

11' - Avellino in vantaggio: assist di Favilli, rete di Besaggio, che sottoporta non sbaglia per l'1-0.

0' - Lupi con il 3-5-2, Nesta cambia e punta su Enrici con Simic e Izzo in difesa. Cancellotti e Moruzzi sono i due esterni a tutta fascia. In attacco Russo e Favilli.

Il tabellino

Serie B

Seconda Giornata

Avellino-Vicenza 2-0

Avellino (4-3-1-2): Martinelli; Simic, Izzo, Enrici; Cancellotti, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Favilli. A disp. Iannarilli, Sala, Pandolfi, Di Maggio, Cheddira, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Venturi, Sounas, Fontanarosa, Di Paolo

Vicenza (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Marchizza; Pietrelli, Zonta, Carraro, Pellizzari, Costa; Moncini, Alessio. All. Gallo. A disp. Massolo, Tantalocchi, Rauti, Morra, Corazza, Brighenti, Sandon, Caferri, Vescovi, Talarico

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Ricci e Lauri

Quarto ufficiale: Mazzoni

VAR e AVAR: Maggioni e Gariglio