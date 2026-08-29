"Gli anni passano e i trofei restano intatti insieme ai ricordi della mitica 3R" Premio a sorpresa per Giuseppe Roberto, presidente della squadra di calcio femminile dei record

"Gli anni passano e i trofei restano intatti insieme ai ricordi di un'avventura straordinaria di nome 3R che porteremo sempre nel cuore".

Premio a sorpresa per Giuseppe Roberto, presidente della squadra di calcio femminile dei record negli anni 90.

Erano i tempi delle mattonelle rosse del glorioso campetto Pallottini e dei mitici tornei di calcetto in memoria del grande Antonio D'Amato. Ma in quelle notti magiche inseguendo un gol a brillare non era solo la nazionale di calcio ma anche le ragazze della 3R allenate da Gianni Vigoroso. Al suo fianco Pasquale Di Martino e Pasquale Cardinale.

A parlare oggi sono le coppe che Roberto dopo 35 anni ha rimosso dal un antico armadio, dove erano ben allineate e gelosamente custodite per concedere anche ad esse un'uscita festosa nel corso di una rimpatriata alla Pignata 2.0 di Ariano Irpino dal mitico Guglielmo Ventre, testimone anche lui di quell'epoca leggendaria.

Per le protagoniste di quel traguardo memorabile e inimitabile: Antonella Cavalli, Ornella Marraffino, Mirella Monaco, Irene e Michelle Chiuchiolo, Tonia Vitillo, Giovanna La Carità, Filomena Merola, Antonella Grasso, Annarita Iuspa e Anita Tortorella, quella di quest'anno verrà ricordata come un'estate speciale. Otto su 11 presenti alla serata di festa con la speranza di centrale l'obiettivo al completo in un prossimo incontro amarcord.