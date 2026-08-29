Aree interne: ascoltare, condividere e generare futuro Sergio Melillo a Benevento, all'incontro dei vescovi delle aree interne

La diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, con il suo vescovo Sergio Melillo, sarà presente a Benevento il 31 agosto e 1° settembre all’incontro dei Vescovi delle Aree interne.

Un appuntamento importante per ascoltare i territori, condividere le buone prassi e individuare nuove prospettive per le comunità.

Saranno circa trenta i vescovi provenienti da diverse regioni italiane che si confronteranno sulle sfide delle Aree interne: lo spopolamento, l’invecchiamento, la fragilità dei servizi, ma anche le tante esperienze di comunità, solidarietà e partecipazione che raccontano una possibilità concreta di futuro.

"Per la nostra diocesi sarà un’occasione per portare nel confronto nazionale la voce dell’Irpinia, le esperienze delle nostre comunità e le attese di tanti uomini e donne che continuano ad abitare e custodire questi territori.

Non si tratta soltanto di parlare delle difficoltà, ma di immaginare e costruire nuove strade perché le aree interne possano tornare ad essere luoghi capaci di generare vita, relazioni, lavoro e speranza".

I lavori saranno conclusi dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, con una riflessione dal titolo “Nuove prospettive per continuare il cammino”.

La nostra Chiesa diocesana continua così a scegliere di abitare il territorio, ascoltarne le domande e contribuire a generare futuro.