Avellino, i tre assist di Favilli: "Segnale chiaro per noi e per tutti" L'attaccante: "Dovevamo dimostrare che non eravamo quelli dell'esordio"

"Volevamo un segnale dopo la sconfitta della scorsa settimana. Volevamo rispondere e ci siamo riusciti con lavoro, serenità e desiderio di fare bene": così Andrea Favilli si è espresso al termine di Avellino-Vicenza 3-0. L'attaccante ha siglato tre assist nel match per Besaggio, Russo e Moruzzi.

"Coppia con Cheddira? Possibile, ma decide il mister"

"Le critiche della scorsa settimana? Le voci arrivano, sappiamo la passione della piazza. - ha sottolineato la punta biancoverde - Io dico che l'Avellino ha attaccanti forti, ora c'è anche Cheddira, siamo concentrati a dare il massimo. La voglia di voler dimostrare è la benzina che anima me e tutto il gruppo. Dal punto di vista personale so cosa ho provato. Tornarci non è nemmeno bello, ma ho la voglia di dare il massimo fin quando potrò. Senza fame non si va da nessuna parte. Devo ringraziare il club e la proprietà. Mi hanno dato fiducia e non era scontato ripartire insieme. La coppia con Cheddira? Penso di sì, ma deciderà il mister. Vediamo cosa si inventerà".