Fucile trasferito alla casa di un parente senza comunicazioni: denunciato 50enne L'uomo è ritenuto responsabile della mancata dichiarazione del luogo di detenzione

I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato un 50enne, originario della provincia di Napoli, ritenuto responsabile della mancata dichiarazione del luogo di detenzione di un fucile. "Nel corso dei controlli, i militari hanno accertato che l’uomo avrebbe trasferito nel Nolano, presso l’abitazione di un parente, un fucile di sua proprietà, la cui detenzione risultava precedentemente dichiarata nel Mandamento baianese. - si legge nella nota diffusa dall'Arma - Il trasferimento dell’arma sarebbe avvenuto senza effettuare le previste comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Il fucile è stato sottoposto a sequestro, mentre i titoli abilitativi sono stati ritirati".

Circostanze e ragioni da chiarire

"Al termine delle formalità di rito, il 50enne è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria. Restano da chiarire le circostanze e le ragioni per le quali l’arma è stata portata presso l’abitazione del parente. L’attività disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, finalizzata al controllo sul rispetto della normativa in materia di detenzione di armi e munizioni, proseguirà incessantemente. Il denunciato è persona sottoposta a indagini e, in quanto tale, presunta innocente sino alla condanna definitiva".