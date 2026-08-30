Avellino, Di Gisi (Legambiente): "Mappatura col Comune per i rifugi climatici" "Vanno rafforzate economia circolare ed energie rinnovabili. Bene i primi eventi plastic-free"

"Stiamo vivendo l'estate più calda di sempre e questo lo diciamo da diversi anni. Questo aspetto ci porta a fare una riflessione sui cambiamenti climatici e gli eventi estremi che subiamo nell'altra parte delll'anno. Una strategia vera e propria è necessaria per Avellino, ma per tutto il territorio nazionale": così si è espresso il presidente di Legambiente Avellino, Antonio Di Gisi, nella prospettiva del piano d'azione da parte dell'amministrazione comunale. "Abbiamo iniziato con il Comune una mappatura di ciò che può essere rifugio climatico, una mappatura emergenziale che nella prossima annata deve essere più strutturata immaginando dei servizi di raffrescamento per la cittadinanza. Dall'altra parte ci vogliono politiche di contrasto ai cambiamenti climatici che vadano a fortificare e rafforzare l'economia circolare e le energie rinnovabili": ha spiegato a OttoChannel - Canale 16.

"Occorre una vera strategia sui parchi"

Focus particolare sul Parco Fenestrelle: "Sì, ma non solo perché c'è Parco Santo Spirito che per metà è inutilizzabile. - ha sottolineato Di Gisi - È una fotografia sugli eventi estremi subiti nel capoluogo. Paghiamo queste conseguenze con un luogo chiuso. Ci vuole una strategia. È un parco regionale, ma occorre dare una vita con una strategia per far vivere quel parco".

"Primo passo per un plastic free sul monouso"

I primi eventi plastic free: "La vice sindaca (Anna D'Aliasi, ndr) hanno annunciato il regolamento. Chiediamo il plastic-free, l'abbiamo chiesto in passato anche con Babbo Natale in estate. È un primo passo. Si vieta la plastica monouso. Chiariamo questo aspetto. Non si vietano le plastiche generali. Rafforza l'economia circolare. Il monouso va comunque conferito e differenziato. Il regolamento deve guardare a quella prospettiva. I primi eventi sono stati importanti, ma occorrono altri passi. La quotidianità è decisiva".