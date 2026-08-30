Le foto di Avellino-Vicenza 3-0: rilancio biancoverde e spunta un ritorno Le gallery del match e dei tifosi: sfoglia gli scatti di Mario D'Argenio

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La gioia per il 3-0 sul Vicenza, l'abbraccio tra Nesta e Moruzzi, autore del terzo gol biancoverde con un destro splendido dalla distanza in avvio di ripresa dopo le firme di Besaggio e Russo in avvio di gara con Favilli da tre assist nella notte del "Partenio-Lombardi": l'Avellino si rilancia con qualità offensiva, gestione dei momenti e solidità difensiva. Il cambio modulo paga, il passaggio al 3-5-2 garantisce controllo delle fasi ed equilibrio con Enrici prezioso in difesa con Simic e Izzo, con Palumbo di nuovo centrale in mediana e con il tandem Russo-Favilli d'altissima qualità. Sulla fascia sinistra Moruzzi, sgravato a tutta fascia da qualche compito difensivo di troppo, ha portato qualità e fisicità sulla corsia e in diagonale in mezzo al campo.

Adamo per Insigne: si lavora tra i lupi e lo Spezia

Nella seconda parte di gara esordio in biancoverde per Cheddira, nelle prossime ore arriverà Missori (sarà ritorno in Irpinia dal Sassuolo per l'esterno destro) e spunta un ritorno nel rush finale di mercato. Contatti tra l'Avellino e lo Spezia per il passaggio di Insigne in Liguria e con Adamo di rientro all'ombra del Partenio dopo cinque anni. Il partenopeo, classe '98, è stato biancoverde nella stagione 2020/2021 e poi protagonista in Cadetteria dal 2022 con Cesena e Spezia.