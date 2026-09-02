Vallata: cena di beneficenza pro Turchia

"Fare di Cristo il cuore del mondo". Con questo slogan, l'associazione di promozione sociale "Anatolè organizza in Irpinia, a Vallata nel cuore della Baronia: l'undicesima edizione della cena di beneficenza pro Turchia a sostegno della missione guidata da monsignor Massimiliano Palinuro, vicario apostolico di Istanbul.
L'appuntamento è per domenica 6 settembre 2026 nel complesso parrocchiale San Bartolomeo Apostolo a Vallata.
Il programma: ore 18.00 celebrazione eucaristica, ore 19.30 cena di beneficenza.
Contributo: offerta libera. Don Gerardo 3386563678, Antonio Di Gruttola 3351650024, Erminio Pace 3396982685, Pasquale Buccio 3920086407.