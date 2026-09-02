Ariano: "Accadeva con quelli di prima e accade con quelli di oggi" Ecco in che condizioni versa via Villa Caracciolo

Per usare uno slogan che va di moda: "Accadeva con quelli di prima e accade con quelli di oggi". Non è cambiato nulla sotto questo aspetto. Non c'è controllo, negli uffici si resta dietro una scrivania ma soprattutto non vi è costanza nell'effettuare determinati servizi, uno fra tutti di cui ce ne siamo occupati negli anni decine di volta: la mancata raccolta dei contenitori in cui vengono depositate le bustine con gli escrementi dei cani. Sono tutti pieni e traboccanti ovunque.

E' di poche ore fa la pubblicazione di una foto sulla pagina decoro urbano che evidenzia lo scempio in via Villa Caracciolo dove tali rifiuti sono ormai stati depositati a terra non essendoci più spazio nei contenitori.

Sappiamo benissimo come funziona da anni. E lo abbiamo visto con i nostri occhi. Può un solo dipendente di nome Rosario Vernacchia fare tutto da solo? Essere sballottato da una parte all'altra? Se non lo fa lui a volte anche fuori dal servizio, non si prodiga nessuno! Ma è mai possibile? Non ce ne voglia se abbiamo citato il suo nome in questo articolo ma è l'amara e triste realtà.

Per stare in condizioni di estremo degrado il boschetto Pasteni, significa che neppure lì si è provveduto alla normale raccolta. Non c'è nessuna giustificazione da parte di un comune di fronte a questioni del genere che andrebbero "attenzionate"e che dovrebbero far parte dell'ordinario ma qui davvero si è recidivi!