Guardia Nazionale Ambientale: "Grazie a quanti apprezzano il nostro lavoro" La festa dell'associazione a Piano della Croce ad Ariano Irpino

E' stata una serata all'insegna della semplicità e dello stare insieme, condividendo con tutti il lavoro prezioso che da anni i volontari della Guardia Nazionale Ambientale di Ariano Irpino, svolgono sul territorio.

"Un omaggio alla città - hanno dichiarato i promotori della manifestazione svoltasi a Piano della Croce. Un'occasione per farci ulteriormente conoscere e parlare a tutti dei nostri servizi quotidiani in difesa dell'ambiente".

Giuseppe, Gianluca, Veronica Cocca, un trio affiatato e dinamico in prima linea insieme ad altri componenti dell'associazione in prima linea nono solo ad Ariano ma anche nei comuni limitrofi.

E per suggellare il successo della loro importante opera non poteva mancare, una serata di musica, spettacolo, divertimento, buon cibo, animazione e tanta voglia di stare insieme. Divertimento per grandi e piccoli e una lotteria e premi.