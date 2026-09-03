Ariano, Mario Scala: "Quando si chiude una scuola è un fallimento per tutti" Quel triste lucchetto al cancello del Ruggero II

"Nell'indifferenza di tutti, grazie ad una scelta scellerata e suicida di dilettanti politici allo sbaraglio, della politica tutta e anche della popolazione, chiudono i cancelli (credo definitivamente) del glorioso Ruggero II già Gaetano Bruno ad Ariano Irpino che ha visto varcare la soglia di migliaia di studenti arianesi e non. Quando si chiude una scuola è un fallimento per tutti". Lo scrive in una nota Mario Scala.

Una vicenda fallimentare gestita male sin dall'inizio dalla politica, fatta di impegni disattesi, promesse non mantenute e illusioni a scopo elettorale.

Gli studenti ce l'hanno messa tutta nel far sentire la propria voce supportati dai loro insegnanti. Ma a nulla è valso quel grido di protesta.

L'Istituto Superiore Ruggero II di Ariano Irpino è stato smantellato e riorganizzato in seguito al piano di dimensionamento scolastico della Regione Campania. Tutto il resto relativo ad eventuali ripensamenti al moneto è fantasia.