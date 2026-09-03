Evento straordinario a Melito Irpino: arriva il quadro della Madonna di Pompei L'accoglienza questa sera alle 19.00 con la processione verso la chiesa madre

E' un evento straordinario e unico quello che si appresta a vivere da oggi, giovedì 3 settembre a domenica 6 la comunità parrocchiale di Melito Irpino. Si realizza un altro sogno di don Michele Puopolo e il suo meraviglioso gruppo pastorale: la missione del quadro della Madonna di Pompei.

L'arrivo è previsto per questa sera alle 19.00 con la liturgia di accoglienza e processione verso la chiesa madre. Qui alle 19.30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal delegato per la missione, la messa della vestizione, benedizione delle corone del rosario, esame di coscienza, buona notte Maria.

Saranno tre giornate intense quelle di venerdì, sabato e domenica a partire dal mattino. La chiesa madre sarà in fermento tutto il giorno. Confessioni, visite dei malati, supplica alla beata vergine del rosario di Pompei, celebrazione eucaristica di San Bartolo Longo con benedizione della reliquia del santo.

Domenica 6 nella giornata del saluto alla Madonna, sarà il vescovo Sergio Melillo a presiedere la celebrazione eucaristica, con la processione fino alla chiesa di San Pio, all'ingresso del paese, dove avverrà la supplica alla Vergine del santo rosario.