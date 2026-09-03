Avellino: fede e devozione intorno a Maria Santissima di Montevergine Festeggiamenti dal 3 al 6 settembre a rione Mazzini

Torna nel rione Mazzini di Avellino la tradizionale festività in onore di Maria Santissima di Montevergine, in programma da oggi 3 al prossimo 6 settembre 2026 sul tema "Maria Mater Populi Fidelis".

Nel messaggio alla comunità, il comitato festa, riprendendo l'esortazione di Papa Leone XIV affinché «il sì di Maria si rinnovi ogni giorno nella libertà e con opere d'amore», invita a guardare alla Vergine che indica Cristo per chiedere la grazia di un cuore puro e generoso.

Il triduo di preparazione sarà animato dal diacono Francesco Pastina, che la comunità si prepara ad accogliere come futuro vice parroco in vista della sua ordinazione sacerdotale del prossimo 25 settembre.

Il cammino di fede si aprirà oggi alle 18,15 con il Santo Rosario, seguito alle 19,00 dalla celebrazione eucaristica "Maria, silenzio che custodisce" presieduta da don Daniele Picariello.

La serata proseguirà alle 20,45 con un momento di grande spessore musicale e di memoria: il concerto "In memoriam Gino Mazza" dell'orchestra della Camerata Musicale Irpina diretta dal Maestro Maurizio Severino, con musiche di Bach, Verdi, Vivaldi, Mascagni e Bizet.

La giornata di venerdì 4 settembre vedrà ancora alle 18,15 il Rosario e alle 19,00 la Messa "Maria, luce che libera lo sguardo" presieduta da don Modestino Limone. Alle 20,30 spazio ai giovani talenti della Sonora Junior Sax con il concerto "In memoriam Antonella Bonito".

Sabato 5 settembre sarà la volta della celebrazione "Maria, forza che rimette in cammino" presieduta da don Patrizio Coppola, alle 19,00 dopo il Rosario delle 18,15. Dalle 21,00 il clima di festa prenderà il sopravvento con la serata di musica e cabaret affidata a I Pendulum e ad Alessandro Bolide, un appuntamento realizzato a cura dell'Amministrazione Comunale di Avellino.

Gran finale domenica 6 settembre, giorno più atteso. Dalle 8,00 del mattino le note della Banda Città di Serino accompagneranno il risveglio del quartiere girando per le strade del Rione, mentre alle 9,00 e alle 11,00 si terranno le Celebrazioni eucaristiche. I

l momento più intenso e partecipato sarà alle 18,30 con la solenne processione per le vie del quartiere, dal titolo "Maria, luce sul nostro cammino". A chiudere i festeggiamenti, alle 21,30, la serata danzante di liscio e latinoamericano con Michelino.